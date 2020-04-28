Путин определил главную задачу плана действий в условиях коронавируса

"Стратегическая задача такого общенационального плана действий - не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ.