Путин определил главную задачу плана действий в условиях коронавируса

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Стратегической задачей общенационального плана действий по нормализации деловой жизни является обеспечение структурных изменений в экономике с учетом новой реальности, заявил президент России Владимир Путин.
"Стратегическая задача такого общенационального плана действий - не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ.
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