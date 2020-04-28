Путин поручил подготовить план по нормализации доходов и роста экономики

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики России.
"Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики", — сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах России.
Надо приступить к такой работе не откладывая, отметил глава государства. "Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность согласованно, с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений", — добавил Путин.
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