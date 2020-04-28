Путин отметил экономические последствия эпидемии

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости/Прайм. Эпидемия сильно ударила по небольшим компаниям, государство обязано их поддержать, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах России.
"Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать", — сказал он.
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