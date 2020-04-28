Путин поручил подготовить рекомендации по снятию ограничений с 12 мая

Он обратил внимание на то, что такие рекомендации субъекты России должны получить заранее, чтобы у них была еще неделя на подготовку.

"При этом у них (субъектов России. — Прим. ред.), как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов. В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений", — сказал президент России.