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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T18:32
https://ria.ru/20200428/1570699540.html
Путин поручил подготовить рекомендации по снятию ограничений с 12 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570255114_0:110:3071:1837_1036x0_80_0_0_ca0e201f70f52a7fce1f11431baed4ff.jpg
РИА Новости

Путин поручил подготовить рекомендации по снятию ограничений с 12 мая

17:52 28.04.2020 (обновлено: 18:32 28.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу, у регионов должно сохраниться пространство для маневра с учетом эпидемиологической ситуации.
"Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно: критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода — начиная с 12 мая — из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза", — сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах России, кадры которого были показаны в эфире канала "Россия 24".
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Он обратил внимание на то, что такие рекомендации субъекты России должны получить заранее, чтобы у них была еще неделя на подготовку.
"При этом у них (субъектов России. — Прим. ред.), как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов. В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений", — сказал президент России.
"Повторю: надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как бы нам этого хотелось", — добавил глава государства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Правительство РФКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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