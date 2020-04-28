Путин поручил подготовить рекомендации по снятию ограничений с 12 мая

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу, у регионов должно сохраниться пространство для маневра с учетом эпидемиологической ситуации.
"Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно: критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода — начиная с 12 мая — из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза", — сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах России, кадры которого были показаны в эфире канала "Россия 24".
Он обратил внимание на то, что такие рекомендации субъекты России должны получить заранее, чтобы у них была еще неделя на подготовку.
"При этом у них (субъектов России. — Прим. ред.), как и прежде, должно сохраняться пространство для маневра, для гибких самостоятельных решений, для того, чтобы принимать их адекватно обстановке на местах, сверяясь с мнением специалистов. В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения. Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений", — сказал президент России.
"Повторю: надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как бы нам этого хотелось", — добавил глава государства.
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