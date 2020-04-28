Путин поручил создать новый план поддержки предпринимателей

"Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного, общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионах РФ.

Надо приступить к такой работе не откладывая, отметил глава государства. "Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную мощность согласованно, с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и связанных с нею ограничений", - добавил Путин.