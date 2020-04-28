Путин заявил, что впереди сложный и трудный путь

"Когда в целом по стране пик эпидемии будет преодолен, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряженной... Мы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь, за который нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять все то, что мы такими усилиями добились за последние недели", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, кадры которого были показаны в эфире канала "Россия 24".