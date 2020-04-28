Путин: говорить об одномоментной отмене ограничений по COVID-19 нельзя

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Говорить об одномоментной отмене ограничительных мер в ситуации с коронавирусом нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в регионах складывается по-разному, необходимо учитывать сложность этих процессов.
"Угроза не исчезнет везде и сразу, а значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя, просто недопустимо", - сказал Путин.
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