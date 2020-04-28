Путин поручил губернаторам в праздничные дни быть на рабочих местах

"Второе. Главы субъектов федерации сохранят дополнительные полномочия. В предстоящие дни прошу всех вас быть на рабочих местах. Вновь обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.