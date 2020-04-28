Путин: полагаться на то, что угроза обойдет нас, было бы беспечно

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что полагаться на то, что угроза COVID-19 снизилась и обойдет нас стороной, было бы беспечно.
"Полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно, даже опасно", - сказал он на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ, кадры которого показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф