Путин: полагаться на то, что угроза обойдет нас, было бы беспечно

"Полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно, даже опасно", - сказал он на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ, кадры которого показаны в эфире телеканала "Россия 24".