Путин продлил нерабочие дни до конца майских праздников

"Впереди череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни - шестое, седьмое и восьмое мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали. Брали отгулы, отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы", - сказал Путин.