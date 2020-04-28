Путин продлил нерабочие дни до конца майских праздников

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Шестое-восьмое мая в России будут нерабочими днями, при этом заработная плата сотрудников должна сохраниться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
"Впереди череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни - шестое, седьмое и восьмое мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали. Брали отгулы, отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы", - сказал Путин.
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