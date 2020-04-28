Путин: период нерабочих дней продлится до 11 мая

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по противодействию распространению коронавируса.
Путин ранее заявил, что 6-8 мая будут в РФ нерабочими днями с сохранением зарплаты.
"Таким образом, с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно... при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах", - сказал президент.
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