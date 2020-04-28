Вертолеты московского авиацентра начали мониторинг пожаров

"Проведение разведки с воздуха - очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Подчеркивается, что в связи с высоким риском возникновения природных пожаров вертолеты будут совершать облеты ежедневно до конца сентября. В случае обнаружения очагов возгорания пилоты докладывают информацию на пульт оперативных служб города и к месту пожара немедленно направляются пожарно-спасательные подразделения.

"Сами вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить 5 тонн воды, чтобы ликвидировать огонь. Это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте и у спецтехники нет возможности проехать к нему", - цитируют в пресс-службе заммэра.

Отмечается, что к пожароопасному сезону летный состав подготовился заранее. Были проведены дневные и ночные учебно-тренировочные полеты.