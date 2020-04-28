Вертолеты московского авиацентра начали мониторинг пожаров

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вертолеты Московского авиационного центра приступили во вторник к мониторингу пожароопасной обстановки в столице и соседних областях, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Проведение разведки с воздуха - очень важная профилактическая мера, она позволяет выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно провести мероприятия для их локализации и последующей ликвидации", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Подчеркивается, что в связи с высоким риском возникновения природных пожаров вертолеты будут совершать облеты ежедневно до конца сентября. В случае обнаружения очагов возгорания пилоты докладывают информацию на пульт оперативных служб города и к месту пожара немедленно направляются пожарно-спасательные подразделения.
"Сами вертолеты оборудованы водосливным устройством, что позволяет им незамедлительно приступить к тушению пожара и сбросить 5 тонн воды, чтобы ликвидировать огонь. Это особенно важно, если пожар возник в удаленном месте и у спецтехники нет возможности проехать к нему", - цитируют в пресс-службе заммэра.
Отмечается, что к пожароопасному сезону летный состав подготовился заранее. Были проведены дневные и ночные учебно-тренировочные полеты.
В прошлом году экипажами вертолетов авиацентра было выполнено 849 полетов по разведке пожароопасной обстановки и обнаружено 17 очагов возгорания.