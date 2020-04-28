МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян к дисциплине, чтобы распространение коронавирусной инфекции пошло на спад.
"От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом аккуратно снимать ограничения", - сказал он на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ, кадры которого показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.