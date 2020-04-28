Путин заявил, что нельзя бросать других больных из-за пандемии COVID-19

"Очевидно, что основные силы медицины мы направляем сейчас на борьбу с коронавирусом. Но к сожалению никто не властен отменить иные опасные болезни - сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить таких больных, просто сказать "потерпите" или "подождите",- сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.