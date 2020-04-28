Путин заявил, что нельзя бросать других больных из-за пандемии COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Несмотря на борьбу с коронавирусом, нельзя бросать других больных, говоря им "потерпеть", люди должны получать всю необходимую медицинскую помощь, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очевидно, что основные силы медицины мы направляем сейчас на борьбу с коронавирусом. Но к сожалению никто не властен отменить иные опасные болезни - сердечно-сосудистые, онкологические, другие острые и хронические заболевания. Мы не можем бросить таких больных, просто сказать "потерпите" или "подождите",- сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
По его словам, несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию люди должны получать" всю необходимую помощь".
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