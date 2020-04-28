Путин: стабилизация ситуации по коронавирусу не должна нас успокаивать

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что стабилизация ситуации по коронавирусу не должна успокаивать, поскольку ситуация остается сложной.
"Но это (стабилизация) не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, кадры которого были показаны в эфире канала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф