Путин: пик по коронавирусу в России еще не пройден

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу в России еще не пройден.
"Специалисты, ученые, а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действия, говорят о том, что пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, кадры которого были показаны в эфире канала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.