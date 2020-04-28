Путин заявил, что распространение эпидемии в России удалось затормозить

"Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своём здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти", - сказал он.