Путин заявил, что распространение эпидемии в России удалось затормозить

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В РФ удалось затормозить распространение эпидемии новой коронавирусной инфекции, заявил президент России Владимир Путин.
Соответствующая стенограмма совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции опубликована на сайте Кремля.
"Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своём здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.