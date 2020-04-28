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2020-04-28T17:45
https://ria.ru/20200428/1570698897.html
Глава МИД Китая призвал страны БРИКС поддержать ВОЗ
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РИА Новости

Глава МИД Китая призвал страны БРИКС поддержать ВОЗ

17:45 28.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ПЕКИН, 28 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И во вторник призвал страны БРИКС поддержать Всемирную организацию здравоохранения, которая играет важную роль в координации сотрудничества стран в борьбе с эпидемией коронавируса.
"Станам БРИКС следует поддерживать все механизмы ООН, чтобы они играли должную роль в борьбе с эпидемией коронавируса. Всемирная организация здравоохранения является главной силой в координации развития глобального сотрудничества по борьбе с эпидемией", - заявил Ван И во время неформального саммита глав МИД БРИКС в онлайн-формате.
По его словам, поддержка и содействие ВОЗ крайне необходимы для оказания помощи большому количеству развивающихся стран, особенно африканских, в борьбе с эпидемией.
"Поддержка ВОЗ может спасти больше жизней, помочь вылечить больше пациентов, поспособствовать более эффективному реагированию на заболевание и объединению сил всего мира в борьбе с эпидемией. В решающий момент, когда человечество борется с коронавирусом, любое ослабление авторитета и действия, препятствующие ВОЗ эффективно работать, несвоевременны и не будут поддержаны международным сообществом", - отметил Ван И.
Он напомнил, что Китай в последнее время выделил ВОЗ уже 50 миллионов долларов, и выразил надежду, что эти средства помогут удовлетворить экстренные потребности развивающихся стран.
Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ответ на недостатки, выявленные в ходе этого кризиса, необходимо содействовать совершенствованию глобального управления в области общественного здравоохранения.
Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здания в Женеве
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