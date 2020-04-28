Путин поручил вести постоянный мониторинг ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву вести постоянный мониторинг обстановки с коронавирусом и действовать на опережение.
"С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но сейчас, благодаря работе ученых, врачей мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще совсем недавно, а значит, у нас есть возможность более четко строить прогнозы, стратегию и тактику наших действий. Кроме того, наш собственный и зарубежный опыт борьбы с эпидемией говорит о том, что решения, принятые вчера, уже завтра-послезавтра могут быть недостаточны. Поэтому поручаю Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки, и по стране, и в каждом субъекте федерации постоянно актуализировать свои планы, учитывая, что ситуация меняется практически каждый день", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ, кадры которого показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Президент подчеркнул, что необходимо действовать на опережение и, если потребуется, принимать меры по дополнительному развертыванию специализированных коек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.