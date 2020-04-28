Путин призвал отладить все звенья системы здравоохранения

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Система здравоохранения в России в период пандемии коронавируса должна работать исключительно, а все ее звенья - без сбоев, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами во вторник, трансляцию вел телеканал "Россия 24".
"Наличие специализированных коек - важнейшая задача, но для успешной борьбы с эпидемией должна эффективно работать именно вся система здравоохранения. Если где-то происходит сбой, где-то не хватает кадров, специалисты перегружены, не справляются с потоком больных, то в результате страдают люди, они не получают помощь вовремя, оказываются в больнице уже с тяжелыми осложнениями", - сказал Путин.
Президент уточнил, что "все должно быть отлажено".
"Участковый терапевт и узкий специалист, приемные и диагностические отделения, службы скорой помощи", - заключил глава государства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.