Путин призвал отладить все звенья системы здравоохранения

"Наличие специализированных коек - важнейшая задача, но для успешной борьбы с эпидемией должна эффективно работать именно вся система здравоохранения. Если где-то происходит сбой, где-то не хватает кадров, специалисты перегружены, не справляются с потоком больных, то в результате страдают люди, они не получают помощь вовремя, оказываются в больнице уже с тяжелыми осложнениями", - сказал Путин.