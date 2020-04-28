Путин призвал продолжать наращивать ресурсы в борьбе с пандемией

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил руководителям регионов, что выполнение плана по койко-местам - не повод остановить работу по борьбе с пандемией коронавируса, надо наращивать ресурсы.
"Обращаюсь и к руководителям регионов. Если у вас план по развертыванию специализированных коек выполнен, это совсем не повод остановить работу, доложить и считать ее завершенной. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурсы, ресурсы и готовность здравоохранения в регионе, не дожидаясь команды сверху", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ, кадры которого показали в эфире телеканала "Россия 24".
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