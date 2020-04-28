Путин: опыт показывает, что решения могут быть недостаточными уже завтра

"С эпидемией коронавируса весь мир столкнулся впервые. Но сейчас благодаря работе ученых, врачей, мы знаем об этой опасной болезни гораздо больше, чем еще совсем недавно, а значит у нас есть возможность более четко строить прогнозы, стратегию и тактику наших действий. Кроме того, и наш собственный, и зарубежный опыт борьбы с эпидемией говорит о том, что решения, принятые вчера, уже завтра-послезавтра могут быть недостаточными", - сказал он на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.