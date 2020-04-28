Путин отметил необходимость бороться за каждую жизнь

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в каждом регионе России должна быть стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь в ситуации с коронавирусом.
"Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь. И не должно быть так, что где-то густо, а где-то пусто", - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.