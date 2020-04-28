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2020-04-28T17:42
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В ОНФ поддержали идею ввести наказания для нарушителей ночной тишины
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РИА Новости

В ОНФ поддержали идею ввести наказания для нарушителей ночной тишины

17:42 28.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Закрепление в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности за бездействие при шуме ночью - правильный шаг, считает координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды и член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.
Ранее Минюст РФ предложил наказывать не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто, например, не может успокоить лающую собаку или не отключает сигнализацию на авто.
"Безусловно, отправная точка комфортной городской среды – спокойное пребывание граждан ночью в собственной квартире. Мы давно предлагали, чтобы под "закон о тишине" подпадали и звуки во дворах. Поэтому будет правильным, чтобы в новом КоАП к злостным нарушителям относились и владельцы автомобилей, которые бездействуют и систематически не отключают неисправную сигнализацию", - цитирует Калинину пресс-служба ОНФ.
Эксперты ОНФ уже выступали с предложением установить в Жилищном кодексе РФ правила ведения бизнеса на нижних этажах многоквартирных домов, а также ужесточить ответственность для юридических лиц за ночной шум. При этом в ОНФ отметили, что во многих субъектах РФ приняты законы, устанавливающие административную ответственность только за действия, нарушающие покой граждан и тишину.
"Будет правильным, чтобы правоприменительная практика складывалась в пользу потерпевших – это, как правило, люди с хроническими заболеваниями, пожилые граждане, которые не переносят громкого шума, - а не сводилась к казуистике, когда нарушитель спокойствия будет прикрываться, что лает не он сам, а его собака", - заключила Калинина.
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