В ОНФ поддержали идею ввести наказания для нарушителей ночной тишины

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Закрепление в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности за бездействие при шуме ночью - правильный шаг, считает координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды и член центрального штаба Закрепление в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности за бездействие при шуме ночью - правильный шаг, считает координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды и член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

Ранее Минюст РФ предложил наказывать не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто, например, не может успокоить лающую собаку или не отключает сигнализацию на авто.

"Безусловно, отправная точка комфортной городской среды – спокойное пребывание граждан ночью в собственной квартире. Мы давно предлагали, чтобы под "закон о тишине" подпадали и звуки во дворах. Поэтому будет правильным, чтобы в новом КоАП к злостным нарушителям относились и владельцы автомобилей, которые бездействуют и систематически не отключают неисправную сигнализацию", - цитирует Калинину пресс-служба ОНФ.

Эксперты ОНФ уже выступали с предложением установить в Жилищном кодексе РФ правила ведения бизнеса на нижних этажах многоквартирных домов, а также ужесточить ответственность для юридических лиц за ночной шум. При этом в ОНФ отметили, что во многих субъектах РФ приняты законы, устанавливающие административную ответственность только за действия, нарушающие покой граждан и тишину.