В России развернули 116 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

"Напомню, что регионам была поставлена задача к сегодняшнему дню, к 28 апреля, дополнительно развернуть 95 тысяч специализированных коек, оснащенных всем необходимым для лечения коронавирусной инфекции. Информацию по этому вопросу я получаю ежедневно. Знаю, что в целом задача решена в срок, развернуто даже 116 тысяч таких коек, то есть больше, чем изначально планировалось" - сказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.