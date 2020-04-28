Путин: защитные костюмы для медиков распределяются буквально "с колес"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Защитные костюмы для медиков, которые работают в "красной зоне", распределяются буквально "с колес", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса.
"Готовые комплекты защитных костюмов для врачей, медсестёр, медицинского персонала, для тех, кто работает в самой опасной зоне, так называемой "красной зоне", распределяются буквально с колёс. Даже с учётом принятых мер ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов сохраняется", - сказал Путин.
По его словам, в стране в январе выпускали в сутки 3 тысячи защитных костюмов для врачей, а к концу апреля РФ выходит на уровень в 100 тысяч, к середине мая будет свыше 150 тысяч. "Да, по сравнению с тем, что было ещё совсем недавно, это много. Но по сравнению с тем, что нужно сейчас, всё ещё мало, недостаточно", - отметил президент.
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