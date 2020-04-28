Путин: защитные костюмы для медиков распределяются буквально "с колес"

"Готовые комплекты защитных костюмов для врачей, медсестёр, медицинского персонала, для тех, кто работает в самой опасной зоне, так называемой "красной зоне", распределяются буквально с колёс. Даже с учётом принятых мер ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов сохраняется", - сказал Путин.

По его словам, в стране в январе выпускали в сутки 3 тысячи защитных костюмов для врачей, а к концу апреля РФ выходит на уровень в 100 тысяч, к середине мая будет свыше 150 тысяч. "Да, по сравнению с тем, что было ещё совсем недавно, это много. Но по сравнению с тем, что нужно сейчас, всё ещё мало, недостаточно", - отметил президент.