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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T17:58
https://ria.ru/20200428/1570698242.html
Путин поручил наращивать производство товаров для борьбы с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570255114_0:110:3071:1837_1036x0_80_0_0_ca0e201f70f52a7fce1f11431baed4ff.jpg
РИА Новости

Путин поручил наращивать производство товаров для борьбы с COVID-19

17:40 28.04.2020 (обновлено: 17:58 28.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину наращивать производство товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом, жестко это контролировать.
"Даже с учетом принятых мер, ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок, дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов, сохраняется. Поэтому поручаю правительству, Минпромторгу, продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство", - сказал президент на совещании по противодействию распространению коронавируса в российских регионах.
"Прошу обеспечить жесткий постоянный контроль за исполнением таких планов. Максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса",- добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Правительство РФКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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