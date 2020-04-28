Путин поручил наращивать производство товаров для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил кабмину наращивать производство товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом, жестко это контролировать.
"Даже с учетом принятых мер, ощутимого роста собственного производства и крупных импортных закупок, дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов, сохраняется. Поэтому поручаю правительству, Минпромторгу, продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство", - сказал президент на совещании по противодействию распространению коронавируса в российских регионах.
"Прошу обеспечить жесткий постоянный контроль за исполнением таких планов. Максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса",- добавил он.
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