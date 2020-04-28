Путин рассказал о развертывании производства целого ряда лекарств

"В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции", - рассказал Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ, кадры которого были показаны в эфире канала "Россия 24".

Президент также отметил, что производство защитных масок увеличилось больше чем в десять раз: с 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллиона - в апреле.