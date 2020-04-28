Путин: охват тестирования на COVID-19 будет постоянно увеличиваться

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что охват тестирования на коронавирус в РФ будет постоянно увеличиваться.
"Если на начало марта в России ежедневно проводилось 2, 5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться", - сказал он на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ, кадры которого показаны в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.