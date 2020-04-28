"Он убивает": москвич рассказал, как прошел "круги ада" из-за COVID-19

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Заразившийся коронавирусом москвич Максим Орлов в комментарии " Заразившийся коронавирусом москвич Максим Орлов в комментарии " Комсомольской правде " призвал относиться к пандемии серьезно.

Мужчину лечили в больнице в Коммунарке. После госпитализации его состояние резко ухудшилось, он впал в кому.

"Прошел все круги ада, включая кому, ИВЛ, умерших соседей по палате и даже то, что моей семье успели сообщить: "Орлова не вытянут". Но я не умер, и теперь являюсь почетным — третьим пациентом Коммунарки, которого в этой больнице спасли после ИВЛ", — рассказал он.

Орлов признался, что осознал опасность коронавируса после того, как едва не погиб сам.

"Бойтесь его, ибо он убивает, а гарантированного лечения от него нет", — заключил он, призвав всех остальных добросовестно соблюдать самоизоляцию.

По последним данным, в России COVID-19 диагностировали у 93 558 человек, от заболевания умерли 867 пациентов, поправились 8456. В мире зафиксировали более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.