В Мордовии умер третий пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Третий пациент с Третий пациент с коронавирусом умер в Мордовии , восемь больных COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ, сообщается на официальном портале органов госвласти республики.

Ранее сообщалось о гибели двух пациентов с коронавирусом в больницах Мордовии.

"К сожалению, на сегодняшний день констатирована еще одна смерть. Пациентка погибла от коронавирусной инфекции. От руководства Мордовии, министерства здравоохранения РМ и от себя лично я приношу искренние слова соболезнования родным и близким покойной", - сказал министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.

Он не сообщил подробностей о возрасте пациента и возможных сопутствующих заболеваниях.

По информации оперштаба Мордовии, женщине было 33 года, она проживала в Ардатовском районе.

"Больная была госпитализирована в Республиканскую инфекционную больницу с тяжёлой степенью пневмонии; также она страдала сопутствующими патологиями: нарушением сердечного ритма, ревматоидным артритом, ожирением. При поступлении было назначено необходимое лечение. Несмотря на все проводимые мероприятия, состояние пациентки ухудшалось, спасти ее не удалось. Диагноз COVID-19 был окончательно подтвержден после ее смерти", - говорится в сообщении оперштаба.

По данным оперативного штаба Мордовии, всего в республике выявлено 592 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки – 32 новых случая. С выздоровлением выписан 41 человек.

"Стационарное лечение получают 622 пациента. Из них 57 – в отделениях реанимации. 14 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. 8 из них с положительным тестом на коронавирус. На амбулаторном лечении и наблюдении – 1303 человека", - сказал Маркин.