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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-28T18:21
https://ria.ru/20200428/1570697923.html
В Мордовии умер третий пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570691754_0:0:3024:1702_1036x0_80_0_0_dbeb1b2a70b5aba69139ef087a91439d.jpg
РИА Новости

В Мордовии умер третий пациент с коронавирусом

17:36 28.04.2020 (обновлено: 18:21 28.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Третий пациент с коронавирусом умер в Мордовии, восемь больных COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ, сообщается на официальном портале органов госвласти республики.
Ранее сообщалось о гибели двух пациентов с коронавирусом в больницах Мордовии.
"К сожалению, на сегодняшний день констатирована еще одна смерть. Пациентка погибла от коронавирусной инфекции. От руководства Мордовии, министерства здравоохранения РМ и от себя лично я приношу искренние слова соболезнования родным и близким покойной", - сказал министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.
Он не сообщил подробностей о возрасте пациента и возможных сопутствующих заболеваниях.
По информации оперштаба Мордовии, женщине было 33 года, она проживала в Ардатовском районе.
"Больная была госпитализирована в Республиканскую инфекционную больницу с тяжёлой степенью пневмонии; также она страдала сопутствующими патологиями: нарушением сердечного ритма, ревматоидным артритом, ожирением. При поступлении было назначено необходимое лечение. Несмотря на все проводимые мероприятия, состояние пациентки ухудшалось, спасти ее не удалось. Диагноз COVID-19 был окончательно подтвержден после ее смерти", - говорится в сообщении оперштаба.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
28 апреля, 15:38Распространение нового коронавируса
Минздрав сообщил об угрозе поражения мозга коронавирусом
По данным оперативного штаба Мордовии, всего в республике выявлено 592 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки – 32 новых случая. С выздоровлением выписан 41 человек.
"Стационарное лечение получают 622 пациента. Из них 57 – в отделениях реанимации. 14 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. 8 из них с положительным тестом на коронавирус. На амбулаторном лечении и наблюдении – 1303 человека", - сказал Маркин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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