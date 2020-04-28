В марафоне Doctor Jazz Party примут участие музыканты из девяти стран

"Сейчас в борьбе с общей бедой, вызванной пандемией коронавируса, не может быть воздержавшихся. Все меры и все усилия, какие возможны, должны быть приняты. Джаз всегда был музыкой, дающей ощущение свободы и дарящей надежду. Именно сейчас, когда люди нуждаются в поддержке, джаз становится духовной и эмоциональной отдушиной. В нашем марафоне Doctor Jazz Party выступят музыкальные звезды многих стран, но что важнее, это — неравнодушные люди, готовые прийти на помощь поверх любых границ — географических, политических, каких угодно", — отметил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, российский журналист Дмитрий Киселев.