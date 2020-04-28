Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фон джаз 2
Doctor Jazz Party
2020-04-30T13:40
https://ria.ru/20200428/1570697829.html
В марафоне Doctor Jazz Party примут участие музыканты из девяти стран
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565403950_0:122:2734:1660_1036x0_80_0_0_4ea3d216d6f8b798aedb13654fe2ac61.jpg
РИА Новости

В марафоне Doctor Jazz Party примут участие музыканты из девяти стран

17:57 28.04.2020 (обновлено: 13:40 30.04.2020)
659
© РИА Новости / Максим БлиновДжазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня выступает на вечере "Шоу саксофонов - от баса до сакселло" в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
Джазовый музыкант, основатель оркестра SG BIG BAND Сергей Головня выступает на вечере Шоу саксофонов - от баса до сакселло в Центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В благотворительном онлайн-марафоне Doctor Jazz Party в Международный день джаза 30 апреля примут участие исполнители из России и США, Италии, Китая, Франции, Бразилии, Индии, Японии и Армении.
Марафон Doctor Jazz Party пройдет в поддержку российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала в 16:00 по Москве. Организаторами выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

"Сейчас в борьбе с общей бедой, вызванной пандемией коронавируса, не может быть воздержавшихся. Все меры и все усилия, какие возможны, должны быть приняты. Джаз всегда был музыкой, дающей ощущение свободы и дарящей надежду. Именно сейчас, когда люди нуждаются в поддержке, джаз становится духовной и эмоциональной отдушиной. В нашем марафоне Doctor Jazz Party выступят музыкальные звезды многих стран, но что важнее, это — неравнодушные люди, готовые прийти на помощь поверх любых границ — географических, политических, каких угодно", — отметил основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, российский журналист Дмитрий Киселев.

В благотворительном онлайн-марафоне примут участие квартет Игоря Бутмана, дуэт виртуоза Даниила Крамера и контрабасиста Сергея Корчагина, многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер, а также Лариса Долина и Мариам Мерабова, Юлия Чичерина, саксофонист, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня и многие другие. Полный список участников марафона Doctor Jazz Party опубликован на сайте koktebel-jazz.ru.
В онлайн-марафон войдет, в том числе, и программа "Джаз со скоростью света", впервые в мире реализованная на фестивале в Коктебеле в 2006 году. Основная идея проекта — показать, что музыка стирает любые границы. Подтверждением станет джем-сейшен по видеомосту c Санкт-Петербургом.
Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети ВКонтакте ria.ru, также фестиваля Koktebel Jazz Party, и на сайте стопкоронавирус.рф. #МыВместе — официальный хэштег марафона.
Участница коллектива GURU GROOVE FOUNDATION Татьяна Шаманина во время выступления на 17-м международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party в Крыму
27 апреля, 10:28Doctor Jazz Party
Koktebel Jazz Party проведет онлайн-марафон в поддержку врачей
Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой", ставшему оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт.
Информационные партнеры благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия-Культура", проект The city телеканала "Москва 24", информационный канал Вести.Ru, радиостанция "Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", общероссийская акция взаимопомощи мывместе2020.рф, АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф, радио Sputnik.
Doctor Jazz Party – в поддержку врачей
27 апреля, 15:53Doctor Jazz Party
Дмитрий Киселев рассказал о джазовом марафоне в поддержку врачей
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний совместно с ведущими иностранными стратегическими инвесторами. Совместно с партнерами РФПИ реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 триллиона рублей, охватывающих 95% регионов России.
Певица Мариам Мерабова выступает на праздничном концерте в честь пятилетия телепроекта Голос в Государственном Кремлевском дворце в Москве
28 апреля, 10:07Doctor Jazz Party
Мариам Мерабова рассказала о своем участии в марафоне Doctor Jazz Party
РФПИ предпринимает активные усилия по противодействию COVID-19: налажено производство российско-японской системы экспресс-диагностики EMG, обладающей максимальной точностью (99,9%) и скоростью (до 30 минут) тестирования, совместно с ГК "Химрар" создается производство антивирусного препарата "Фавипиравир", в партнерстве с РФПИ и ГК "Медскан" и компанией G42 из ОАЭ запущен проект диагностики и выявления пневмонии с использованием технологии ИИ. РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом, в который также вошли Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Яндекс, Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".
Благотворительный фонд помощи взрослым "Живой" был основан в 2010 году для оказания помощи тяжелобольным людям в возрасте от 18 до 60 лет, нуждающимся в срочном лечении и реабилитации. С 2017 года фонд также работает над оказанием помощи российским больницам и социальным учреждениям. В связи с пандемией коронавируса фонд принял решение о старте проекта по закупке и отправке средств индивидуальной защиты врачам российских больниц в регионах. На 22 апреля фонд оказал помощь 26 больницам по всей России.
Композитор и пианист Даниил Крамер во время награждения на концерте в честь юбилейного съезда Международного союза музыкальных деятелей.
21 марта, 08:00Культура
Пианист Даниил Крамер: не только гречневой кашей надо наполнять душу
1321017
Doctor Jazz PartyСШАФранцияКитайЯпонияИталияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ГоловняЯндексНовости культурыЮлия ЧичеринаКоронавирусыФестиваль Koktebel Jazz PartyРоссийский фонд прямых инвестицийЛариса ДолинаИгорь БутманMail.Ru GroupДмитрий Киселев
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Стойка ресепшена на Московской бирже
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:00Россияне подали на реструктуризацию кредитов 1,4 миллиона заявок
15:59В Пермском крае откроют парикмахерские, автосалоны и мастерские
15:59Трамп прокомментировал обвинения в домогательствах в адрес Байдена
15:58В парке Сингапура робот будет призывать людей сохранять дистанцию
15:57Минтранс разъяснил новые правила расследования авиапроисшествий
15:56Правительство одобрило выделение субсидий авиакомпаниям
15:55В Алтайском крае введут масочный режим
15:54Набиуллина назвала уровень российского госдолга одним из самых низких
15:53Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 232 человек
15:53Рошаль призвал после пандемии провести оптимизацию больниц "наоборот"
15:52В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч
15:51Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
15:51Вклады россиян в апреле выросли на 0,8 процента
15:47В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
15:46Пандемия коронавируса дала шанс для солидарности наций, считает Небензя
15:45Экономическая активность в России стабилизировалась, заявила Набиуллина
15:44В Финляндии число жертв коронавируса достигло 260
15:42Полпред в УрФО попросил правительство поддержать "Уральские авиалинии"
15:42Московские суды будут работать с ограничениями до 31 мая
15:39Американцы прокомментировали заход кораблей НАТО в Баренцево море
Лента новостейМолния