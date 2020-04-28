В Новгородской области ввели учет въезжающих в регион из-за коронавируса

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Власти Новгородской области ввели систему учета въезжающих в регион для тех, кто планирует находиться на территории области более суток, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает управление информационной политики администрации губернатора.
"Начиная с сегодняшнего дня, 28 апреля, жители других субъектов РФ, въезжающие на территорию Новгородской области и находящиеся на территории региона более суток, будут заполнять "Анкету прибывающих в Новгородскую область". Информация о необходимости ее заполнения, а также об обязательном соблюдении 14-дневного режима самоизоляции будет приходить на сотовый телефон в виде СМС-сообщения", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что система позволит лучше узнать, сколько человек приехали в конкретные муниципальные районы.
Согласно данным оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом, в регионе 254 подтвержденных случая заражения, 18 человек уже выздоровели, трое умерли. На самоизоляции находятся 1309 человек, 2088 сняты с наблюдения.
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