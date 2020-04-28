В Новгородской области ввели учет въезжающих в регион из-за коронавируса

"Начиная с сегодняшнего дня, 28 апреля, жители других субъектов РФ, въезжающие на территорию Новгородской области и находящиеся на территории региона более суток, будут заполнять "Анкету прибывающих в Новгородскую область". Информация о необходимости ее заполнения, а также об обязательном соблюдении 14-дневного режима самоизоляции будет приходить на сотовый телефон в виде СМС-сообщения", - говорится в сообщении.