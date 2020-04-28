Боевые самолеты пролетели в виде цифры 75 в преддверии Дня Победы

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Самолеты военной авиации Южного военного округа пролетели в виде цифры 75 на тренировке в преддверии 9 мая. Демонстрационные пролеты будут посвящены годовщине Победы в Великой Отечественной войне и пройдут в 12-ти городах на территории округа.