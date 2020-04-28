Меркель оценила сотрудничество с Россией по защите климата

Она при этом призвала страны мира в рамках усилий по преодолению последствий пандемии коронавируса не забывать о целях защиты климата в своих экономических программах.

"Позвольте сказать - будет очень серьезная дискуссия о распределении (средств). Когда мы учтем экономический ущерб, который принесла пандемия коронавируса нашим бюджетам, то тем важнее при введении в действие наших программ (посткризисного) восстановления учитывать цели защиты климата и гарантировать, что мы не экономим на защите климата, а, наоборот, инвестируем в технологии будущего и что мы не думаем только о национальных интересах, но и помним о международных обязательствах, потому что это критически важно, чтобы был глобальный успех в вопросе защиты климата", - заявила Меркель.