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Меркель оценила сотрудничество с Россией по защите климата
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РИА Новости

Меркель оценила сотрудничество с Россией по защите климата

17:33 28.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 11 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 11 января 2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 28 апр - РИА Новости. Берлин рад активной работе России по защите климата, с удовольствием готов продолжать сотрудничество в этой сфере с Москвой, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я очень рада, что Россия активно участвует в работе по защите климата, хочу поощрять ее делать это дальше. Я лично говорила об этом с президентом России (Владимиром Путиным) - что будет означать оттаивание вечных льдов, когда будут утеряны базовые условия жизни. В этом плане мы с удовольствием готовы работать с Россией в сфере защиты климата", - заявила Меркель, отвечая на вопросы в ходе Петербергского климатического диалога, неформальных климатических переговоров в столице ФРГ.
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Говоря о вкладе Германии, Меркель отметила, что страна намерена и дальше расширять использование возобновляемых источников энергии. "К 2030 году их доля составит 65%. И мы при этом думаем не только о себе, но и о международном сотрудничестве. В текущем году мы выделили 4 миллиарда (евро - ред.) на международные программы по климату. Таким образом с 2014 года мы увеличили вклад в четыре раза. Мы планируем увеличивать поддержку Зеленого климатического фонда, который мы уже увеличили до 1,5 миллиардов евро, и после 2020 года в соответствии с Парижскими соглашениями", - заявила канцлер.
Она при этом призвала страны мира в рамках усилий по преодолению последствий пандемии коронавируса не забывать о целях защиты климата в своих экономических программах.
"Позвольте сказать - будет очень серьезная дискуссия о распределении (средств). Когда мы учтем экономический ущерб, который принесла пандемия коронавируса нашим бюджетам, то тем важнее при введении в действие наших программ (посткризисного) восстановления учитывать цели защиты климата и гарантировать, что мы не экономим на защите климата, а, наоборот, инвестируем в технологии будущего и что мы не думаем только о национальных интересах, но и помним о международных обязательствах, потому что это критически важно, чтобы был глобальный успех в вопросе защиты климата", - заявила Меркель.
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РоссияАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияВ мире
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