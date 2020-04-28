Благотворительный фонд "НИКА" запускает акцию по сбору корма для животных

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Благотворительный фонд "НИКА" запускает акцию "Оставайтесь сытыми" по сбору корма для помощи приютам для животных в период самоизоляции.
"Цель акции – собрать 50 тонн корма, чтобы помочь приютам и фондам, которые содержат животных и находятся в затруднительной ситуации, пережить карантин" — сообщили в фонде.
В сборе можно принять участие двумя способами: приобрести корм для животных у партнеров и направить его на склад фонда "НИКА" или внести денежное пожертвование на сайте организации.
Компании также могут стать партнерами акции даже если не занимаются производством корма. К сбору можно присоединиться, заполнив соответствующую форму на сайте.
Результаты деятельности организации, а также фотоотчеты отображаются на Fond-nika.ru в реальном времени.