Во Франции массовые мероприятия не будут проводить до сентября

ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Массовые мероприятия свыше 5 тысяч человек не могут быть проведены во Франции раньше сентября, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
"Большие спортивные, культурные, в частности, фестивали, большие профессиональные салоны, все мероприятия, собирающие свыше 5 тысяч человек, должны быть заявлены в префектуре и организованы задолго до их проведения. Они не могут быть проведены до сентября", - сказал Филипп, представляя план по выходу из режима изоляции в Нацсобрании (нижняя палата парламента) после 11 мая.
По словам Филиппа, собрания в общественных местах будут ограничены десятью людьми, начиная с 11 мая.
Глава правительства также отметил, что места религиозного культа будут продолжать оставаться открытыми.
"Но я думаю, что легитимным будет попросить не организовывать (религиозные) церемонии до 2 июня", - добавил он.
Строгие ограничения на передвижение людей из-за эпидемии коронавируса были введены во Франции 17 марта. В стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Как ожидается, Франция начнет выходить из режима изоляции 11 мая.
По последним данным, во Франции зарегистрировано более 128 тысяч случаев заболевания коронавирусом, свыше 23,2 тысячи человек скончались.
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