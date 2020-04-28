Во Франции массовые мероприятия не будут проводить до сентября

"Большие спортивные, культурные, в частности, фестивали, большие профессиональные салоны, все мероприятия, собирающие свыше 5 тысяч человек, должны быть заявлены в префектуре и организованы задолго до их проведения. Они не могут быть проведены до сентября", - сказал Филипп, представляя план по выходу из режима изоляции в Нацсобрании (нижняя палата парламента) после 11 мая.