СК завершил расследование дела о взрыве на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Руководитель работ по переупаковыванию боеприпасов проигнорировала правила безопасности и дала указание выполнять работы вне бронированной кабины, что привело к взрывам на заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске, где погибли шесть человек, сообщает Руководитель работ по переупаковыванию боеприпасов проигнорировала правила безопасности и дала указание выполнять работы вне бронированной кабины, что привело к взрывам на заводе имени Свердлова в нижегородском Дзержинске, где погибли шесть человек, сообщает СК РФ.

На территории завода имени Я.М. Свердлова утром 31 августа 2018 года произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Шесть человек получили травмы, впоследствии одна из раненых скончалась.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка цеха №19 ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" Людмилы Кобзевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности во взрывоопасных цехах, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в августе 2018 года на заводе производилось уничтожение выведенных из эксплуатации боеприпасов. По версии следствия, Кобзева, являясь ответственным руководителем работ по переупаковыванию боеприпасов, допустила ряд грубых нарушений, проигнорировав правила безопасности во взрывоопасных цехах. "Она не проинструктировала подчиненных о безопасных методах работ, допустила к операции с боеприпасами работников, которым такая трудовая функция несвойственна, превысила допустимую численность персонала на особо опасной операции, дала указание выполнять работы вне специально оборудованной бронированной кабины. Также обвиняемая не проконтролировала соблюдение подчиненными ей сотрудниками правил безопасности об аккуратном обращении с боеприпасами", – сообщает СК.

Допущенные нарушения, считает следствие, не позволили выявить имеющиеся изделия с истекшим сроком хранения. "Это в свою очередь привело к срабатыванию боеприпаса при случайном падении на пол в ходе работ и повлекло гибель шести работников предприятия, а также разрушение производственного участка, причинившее имущественный ущерб организации на сумму свыше 48 миллионов рублей", - говорится в сообщении.