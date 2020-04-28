Москвичам с симптомами ОРВИ аннулировали 20 тысяч рабочих пропусков

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москвичам с Москвичам с коронавирусом и симптомами ОРВИ аннулировали 20 тысяч рабочих пропусков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

"Всего на данный момент недействительными признано уже около 20 тысяч рабочих пропусков горожан, обязанных соблюдать режим изоляции, в том числе восемь тысяч пропусков, которые оформляли пациенты с COVID-19, и порядка 12 тысяч пропусков горожан с симптомами ОРВИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям столицы, у которых диагностировали коронавирус или обнаружили симптомы ОРВИ, аннулируют рабочие цифровые пропуска. Такое решение принято для того, чтобы заболевшие не нарушали режим изоляции. Сообщение об аннулировании пропусков направят по смс и на электронную почту.

"В случае необходимости горожане с ОРВИ могут посещать врача, для этого оформляется разовый пропуск для посещения медицинской организации. Факты обращения к врачу при этом будут проверяться. Все рабочие пропуска, которые оформляют жители с острыми респираторными заболеваниями, аннулируются. Это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность окружающих и самого заболевшего. Также продолжается аннулирование рабочих пропусков, которые оформили пациенты с подтвержденным коронавирусом", - рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

За нарушение режима изоляции положен штраф в размере четырех тысяч рублей. Кроме того, нарушителя госпитализируют в медицинское учреждение.

С 15 апреля для передвижения по столице на личном или общественном транспорте москвичам и приезжим необходимо иметь цифровой пропуск. Ходить пешком по-прежнему можно без пропуска, однако при этом важно соблюдать правила и ограничения, установленные указом Мэра Москвы № 12-УМ.