В ООН призвали к снятию санкций

ООН, 28 апр — РИА Новости. ООН призывает к снятию санкций, которые препятствуют государствам в их борьбе с пандемией коронавируса, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках международной конференции по проблемам изменения климата "Петербургский климатический диалог".
"В контексте коронавируса мы настоятельно призывали к тому, чтобы все санкции, которые могут подрывать потенциал реагирования государств на эту пандемию, были сняты. Я считаю, что важно, чтобы санкционный режим был мудрым и не подрывал цели глобальной политики, которые есть у нас всех", — сказал Гутерреш.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.