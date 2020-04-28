В ООН призвали к снятию санкций

"В контексте коронавируса мы настоятельно призывали к тому, чтобы все санкции, которые могут подрывать потенциал реагирования государств на эту пандемию, были сняты. Я считаю, что важно, чтобы санкционный режим был мудрым и не подрывал цели глобальной политики, которые есть у нас всех", — сказал Гутерреш.