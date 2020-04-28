Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте упал на 28,1%

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,1%, до 6,4 миллиона человек, в январе-марте - на 5,9%, до 23,3 миллиона, следует из уточнённых данных Росавиации.
Пассажиропоток на международных линиях в марте упал на 47,4%, до 1,9 миллиона человек, на внутренних - на 15,1%, до 4,5 миллиона.
Пассажиропоток международных рейсов в январе-марте снизился на 13,1%, до 8,6 миллиона, внутренних - на 1,1%, до 14,6 миллиона.
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