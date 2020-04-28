В Люксембурге все население проверят на коронавирус

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Власти Люксембурга поставили цель за месяц провести проверку всего населения на предмет заражения коронавирусом нового типа, сообщает издание L'essentiel

По информации издания, власти намерены начать проводить тестирование с 19 мая. Кроме того, правительство хочет проверить всех резидентов и жителей пограничных районов, которые работают на противоположной стороне границы и ежедневно ее пересекают.

Как заявила министр здравоохранения страны Полетт Ленерт, "ничего подобного вы никогда не видели ни в одной стране".

"Мы сможем таким образом изолировать инфицированных людей. Это лучший способ остановить распространение вируса, не забывая о соблюдении барьерных жестов", - добавила она.

Как сообщил министр высшего образования и науки Клод Мейш, с 19 мая в 17 пунктах можно будет проводить 20 тысяч тестов ежедневно. По его словам, министерство уже закупило 600 тысяч тестов на сумму 40 миллионов евро.

По последним данным министерства здравоохранения, в стране зарегистрированы 3729 случаев заражения коронавирусом нового типа, 88 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.