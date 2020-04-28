В Словакии число заразившихся коронавирусом достигло 1384

ПРАГА, 28 апр - РИА Новости. За последние сутки в Словакии зарегистрировано лишь три новых случая заражения коронавирусом, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
"В течение понедельника было проведено 1767 тестирований на наличие коронавируса, лишь три из них дали положительный результат. Всего больных в республике 1384 человека, из них госпитализированы 57, при этом шесть человек находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 423 человека, скончались 20, большинство из них - люди пожилого возраста. В течение марта-апреля в целом проведено 75,8 тысячи тестирований", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.