Костин усомнился в необходимости поддержки банков государством

"И в 2008-2009, и в 2015 году государство было вынуждено тратить каждый раз не менее триллиона, чтобы поддержать банки. В нынешней ситуации, на мой взгляд, есть возможность обойтись без этого", - приводит слова Костина пресс-служба банка.

По его словам, за последние годы банковский сектор РФ достаточно сильно окреп, в том числе благодаря усилиям Центрального банка. "И у нас сегодня есть некий запас прочности для того, чтобы пройти, пускай с большими потерями, этот кризис без того, чтобы от государства потребовались вливания", - указал он.