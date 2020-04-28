Костин усомнился в необходимости поддержки банков государством

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Государство в нынешней ситуации может обойтись без трат на поддержку банков, в отличие от кризисов 2008-2009 и 2015 годов, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Костин во вторник принял участие в совещании председателя Госдумы Вячеслава Володина с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной по вопросам банковской деятельности.
"И в 2008-2009, и в 2015 году государство было вынуждено тратить каждый раз не менее триллиона, чтобы поддержать банки. В нынешней ситуации, на мой взгляд, есть возможность обойтись без этого", - приводит слова Костина пресс-служба банка.
По его словам, за последние годы банковский сектор РФ достаточно сильно окреп, в том числе благодаря усилиям Центрального банка. "И у нас сегодня есть некий запас прочности для того, чтобы пройти, пускай с большими потерями, этот кризис без того, чтобы от государства потребовались вливания", - указал он.
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