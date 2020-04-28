Меркель оценила возможность снятия санкций в условиях пандемии

БЕРЛИН, 28 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала вопрос возможности снятия санкций в условиях пандемии, отметив, что это возможно только при разрешении стоящих за ними политических проблем.
"Конечно, мы все хотим хорошего экономического развития, конечно, санкции направлены на то, чтобы выразить недовольство. Когда я думаю о санкциях, связанных с Украиной, то мы работаем над тем, чтобы решить политические проблемы, которые стоят за этим", - заявила Меркель, отвечая на вопросы в ходе Петербергского климатического диалога, неформальных климатических переговоров в столице ФРГ.
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"Я могу только всех призвать в этой исключительной ситуации, которая нам вновь показала, что у нас есть серьезные международные проблемы, решать сопровождающие нас много лет конфликты, тогда санкций не будет", - добавила она.
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