В Чаде исключили смертную казнь из антитеррористического законодательства

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Парламент Чада исключил смертную казнь из национального антитеррористического законодательства, сообщает местное издание Al Wihda.
За отмену смертной казни проголосовали 155 депутатов Национальной ассамблей в отсутствии голосовавших против и воздержавшихся.
Положение о высшей мере наказания было добавлено в антитеррористический закон в 2015 году после серии терактов в столице Чада Нджамене. В сентябре этого года в его рамках были расстреляны десять боевиков радикальной группировки "Боко Харам".
В стране не предусмотрено других поводов для применения сметной казни.