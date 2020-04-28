Врио главы Калужской области отправил в отставку министра здравоохранения

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша отправил в отставку главу регионального министерства здравоохранения Наталью Огородникову после того, как стало известно о смерти четырех пациентов с COVID-19 в области за минувшие сутки.
"Принял решение отправить в отставку исполняющего обязанности министра здравоохранения Калужской области Наталью Владимировну Огородникову", - написал Шапша в своих аккаунтах в социальных сетях.
Исполнять обязанности министра здравоохранения будет главный хирург Калужской области Алан Цкаев. С ноября 2013 года он возглавлял Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени К.Н. Шевченко. Цкаев - хирург высшей квалификационной категории, доцент, кандидат медицинских наук.
"Первоочередная задача для нового и.о. министра – наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции", - написал врио губернатора.
Буквально за полчаса до публикации о снятии регионального министра правительство области сообщило о смерти четырех пациентов с коронавирусом в минувшие сутки. Число скончавшихся с начала пандемии в регионе выросло до 12 человек. Это наибольшее число смертей в регионах ЦФО, за исключением Москвы и Московской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.