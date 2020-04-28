В Самарской области медики рассказали о состоянии больных COVID-19

САМАРА, 28 апр - РИА Новости. Восемь пациентов с коронавирусной инфекцией в Самарской области находятся в тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе минздрава региона.
"У восьми пациентов состояние тяжелое, трое из них на ИВЛ", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что состояние остальных пациентов с коронавирусом оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, из общего количества больных 33 человека с подтвержденным диагнозом лечатся дома.
Всего в Самарской области подтверждено 272 случая заражения COVID-19, 33 человека выздоровели, пять скончались.
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