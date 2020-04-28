В Самарской области медики рассказали о состоянии больных COVID-19

"У восьми пациентов состояние тяжелое, трое из них на ИВЛ", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что состояние остальных пациентов с коронавирусом оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, из общего количества больных 33 человека с подтвержденным диагнозом лечатся дома.