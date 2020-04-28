В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 379

САМАРА, 28 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Ульяновской области выросло до 379, сообщает во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"По оперативным данным на 28 апреля, в регионе подтверждено 379 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Как следует из данных сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 10.50 мск 28 апреля в Ульяновской области подтверждено 360 случаев COVID-19. Таким образом, по последним данным, в регионе коронавирусом заразились еще 19 человек.
Из 379 заболевших в Ульяновской области 15 человек выздоровели, еще четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.