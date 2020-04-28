В Молдавии подтвердили 156 новых случаев коронавируса

"На сегодняшний день подтверждено 156 положительных случаев коронавируса, всего у нас 3637 случаев", - заявила Думбрэвяну. По словам министра, общее число умерших выросло до 103, выздоровели 975 человек.

Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.